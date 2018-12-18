Порошенко призвал верующих выбрать между Россией и Украиной

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что давление на верующих, которые захотят остаться в канонической УПЦ МП, оказываться не будет, но призвал их выбрать между Украиной и Россией.

«Мы идем ко всем украинцам с любовью, с открытым сердцем, потому что наша цель – это единство и объединение. Мы не имеем никакого сомнения, что каждый украинец придет. Потому что это очень простой выбор, потому что это не выбор между патриархатом, это выбор между Украиной и Россией», – передает его слова УНИАН.

Он добавил, что давление ни на кого оказываться не будет, если кто-то захочет остаться в канонической Украинской православной церкви.

Между тем, украинские власти оказывают давление на священнослужителей УПЦ. В частности, на допрос будет вызван настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Также известно, что на Украине собираются отобрать важнейшие духовные центры у канонической церкви.

Известно также, что прихожане канонических украинских церквей негативно воспринимают создание «новой церкви» на Украине. Так, большая часть прихожан и служителей кафедрального собора Винницы не стали следовать за митрополитом Симеоном в созданную Константинополем «новую украинскую церковь».