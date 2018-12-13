СБУ собралась допросить наместника Киево-Печерской лавры

Служба безопасности Украины собирается допросить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла по подозрению в организации протестных акций с целью сорвать проведение 15 декабря «объединительного» собора на Украине.

Сейчас, как утверждает замглавы спецслужбы Виктор Кононенко, на Украине планируется ряд протестных акций и крестных ходов против создания автокефальной церкви, передает ТАСС.

«Под нашем контролем организатор акции связался с заказчиком, который сообщил, что координатором будущей акции в Киево-Печерской лавре будет священнослужитель Павел. В дальнейшем следствие установило, что указанное лицо – это наместник Лавры митрополит Павел», – сообщил Кононенко.

Он добавил, что митрополит Павел будет допрошен в рамках этого уголовного производства. По какой статье расследуется уголовное дело, он не уточнил.

«Главная версия, которую мы рассматриваем на сегодня, – совершение преступления по отношению к лицам, которых планировалось привлечь к этим акциям, а именно совершение резонансных противоправных действий, связанных с гибелью и ранениями простых граждан», – сказал Кононенко.

Досудебное следствие еще продолжается и еще пока нет достаточных оснований, чтобы предъявлять кому-либо обвинения.

Напомним, в Киево-Печерской лавре и у митрополита Павла уже проводились обыски. Тогда украинская оппозиция заявила, что Киев пытается оказать прямое давление на представителей канонической Украинской православной церкви с помощью обысков у настоятеля лавры митрополита Павла.