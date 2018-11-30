СБУ начала обыски на территории Киево-Печерской лавры

Сотрудники службы безопасности Украины проводят обыски в подсобном хозяйстве Киево-Печерской лавры, сообщили в канонической Украинской православной церкви.

«30 ноября в девятом часу утра на территорию подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры в с. Вороньки Бориспольского района Киевской области прибыли три автобуса с представителями СБУ с целью проведения обыска», – сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Подробности появятся позже.

В СБУ сообщили о проведении обысков по месту жительства и размещения имущественного комплекса настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Обыски проводятся в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 161 УК Украины («нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам»).

Ранее в четверг сообщалось, что власти Украины начали опись имущества Киево-Печерской лавры.

Кроме того, спецкомиссия министерства культуры Украины впервые за 30 лет начала проверку церковных ценностей и икон Киево-Печерской лавры.