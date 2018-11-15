Власти Украины начали опись имущества Киево-Печерской лавры

Специальная комиссия министерства культуры Украины впервые за 30 лет проверяет церковные ценности и иконы Киево-Печерской лавры, сообщили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви (УПЦ).

Ведомство проверяет церковные ценности и святыни, переданные лавре с 1988 года – с момента открытия монастыря после возрождения, передает РИА «Новости» сообщение УПЦ.

Комиссия работает «под наблюдением монахов, надзирателей пещер и членов Духовного собора обители».

Накануне сообщалось, что в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры пришли украинские чиновники и начали опись имущества по распоряжению министерства культуры Украины.

Перед этим Киев передал Андреевскую церковь Константинопольскому патриархату.

На прошлой неделе министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата.