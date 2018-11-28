Киев передал Андреевскую церковь Константинопольскому патриархату

Кабмин Украины принял постановление о передаче «визитной карточки» Киева Андреевской церкви в пользование Константинопольскому патриархату.

«Да, Кабмин принял соответствующее решение», – цитирует УНИАН ответ вице-премьера Украины Павла Розенко на вопрос журналистов.

7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату, а 18 октября Рада приняла внесенный закон.

Передача Андреевской церкви вскрыла давний спор между двумя лидерами украинского раскольничества: главой УАПЦ Макарием и лидером неканонического Киевского патриархата Филаретом. Представители раскольничества не смогли поделить власть и влияние среди приверженцев автокефалии.

Позже Макарий заявил, что сожалеет о своем согласии на передачу Андреевской церкви в Киеве Константинополю. Он отметил, что Порошенко поступил непоследовательно, заявляя изначально, что не собирается передавать храмы, которые принадлежат государству.