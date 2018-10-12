Глава УАПЦ пожалел о решении отдать Андреевскую церковь Константинополю

Предстоятель раскольнической Украинской автокефальной православной церкви Макарий (Малетич) заявил, что сожалеет о своем согласии передать Андреевскую церковь в Киеве Константинопольскому патриархату.

«Я ответил, что лично я согласился, но соберу архиереев, потому что это не я решаю. Мы отдаем, а вы нам должны что-то взамен дать. (...) Есть церковь Кирилловская, есть заповедник, есть церковь Спаса на Берестове – пожалуйста. А в передаче на ZIK президент сказал, что пообещал и Филарету, и Макарию что-то дать, но это будет одна церковь, можно и так обойтись. Но нужно быть последовательным», – сказал Макарий в эфире «Эспресо ТВ».

Предстоятель УАПЦ отметил, что его можно «один раз обмануть, второй, но больше не получится».

Макарий посетовал, что президент Петр Порошенко поступил непоследовательно, заявив, что храмы принадлежат государству и никому передаваться не будут.

«Московские [храмы] не будут передавать, а единственный кафедральный собор УАПЦ – можно передать. Такая вот справедливость. А Филарет имеет монастыри, церкви, в Малой Софии служит. Так что лукавит немного президент, хоть я его и хвалил», – добавил Макарий.

Он также заявил, что сомневается в успехе создания объединенной церкви на Украине.

«Хотят всех объединить, так торжественно, на весь мир. Дай Бог, чтобы так произошло, но я теперь уже сомневаюсь. У меня не было сомнений, а после воскресенья – есть», – отметил предстоятель УАПЦ.

Андреевская церковь – православный храм в честь апостола Андрея Первозванного; построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. Действующая церковь Украинской автокефальной православной церкви, в ней проводятся ежедневные утренние литургии и вечерние богослужения, правятся требы.

Спикер украинского парламента Андрей Парубий в четверг подписал закон, согласно которому Андреевская церковь по инициативе Порошенко передается в пользование Константинопольскому патриархату. Макарий, комментируя инициативу Порошенко, с грустью рассказал о том, что «жертвует кафедральный собор» на благо создания поместной церкви.

Сообщалось, что Макарий и предстоятель УПЦ КП Филарет разругались из-за вопросов организации объединительного собора, проведение которого нужно для получения томоса об автокефалии.