В Киево-Печерской лавре начали описывать имущество

В Ближние пещеры Киево-Печерской лавры пришли украинские чиновники и начали опись имущества по распоряжению министерства культуры Украины, сообщили монахи монастыря.

Монахи сообщили, что около 18.00 на территрию монастыря зашли «некие должностные лица», заявившие, что имеют распоряжение от минкульта на проведение описи, сообщают «Вести-Украина».

«Мы не понимаем, почему неизвестные люди, без предупреждения, буквально ввалились к нам и, размахивая непонятным документом, заявили, что будут описывать имущество. Никаких официальных писем о том, что будут произведены такие действия мы не получали, но были вынуждены пустить этих людей», – заявили монахи.

По их словам, из-за этого приехавшие к святыням лавры люди лишены возможности поклониться святым мощам.

Выяснилось, что опись имущества проводят представители Киево-Печерского заповедника, который находится в управлении минкульта Украины.

Ближние или Антониевы пещеры, – комплекс подземных пещер в Киево-Печерской лавре, где покоятся мощи печерских подвижников, в том числе захоронение основателя Печерского монастыря преподобного Антония.

В заповеднике рассказали, что в Ближних пещерах лавры происходит ежегодная инвентаризация.

«Это обычная сверка», – заявили в заповеднике.

Ранее в среду Киев передал Андреевскую церковь Константинопольскому патриархату. Кроме того, на прошлой неделе министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата.