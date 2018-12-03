Украинская оппозиция раскрыла подоплеку обысков в Киево-Печерской лавре

Киев пытается оказать прямое давление на представителей канонической Украинской православной церкви с помощью обысков у настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, заявил сооснователь «Оппозиционной платформы – За жизнь», депутат Верховной рады Юрий Бойко.

«У нас есть каноническая церковь, она пользуется доверием людей, а те вещи, которые пытаются сделать в церковном мире представители власти, несовместимы со служением богу и являются давлением на представителей УПЦ», – сказал Бойко, передает РИА «Новости».

В пятницу СБУ провели обыски по месту жительства митрополита Павла, и в загородном хозяйстве Киево-Печерской лавры. Сам священнослужитель заявил, что эти обыски – попытка политического давления со стороны президента Украины Петра Порошенко.

В СБУ сообщили, что следственные действия проводились по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от расы, национальности, религиозных убеждений, разжигание межконфессиональной вражды».