Наместник Киево-Печерской лавры выступил с обвинениями в адрес Порошенко

Взгляд
30 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 18:26  |  vz.ru
Разделы

Брекзит сулит британцам самые чудовищные последствия

Британии предрекают кризис страшней, чем в 2008 годуФото: Alberto Pezzali/Zuma/Global Look Press
Великобританию ждет самое сильное падение со времен Второй мировой войны, и это не досужие измышления дешевых аналитиков, а официальный прогноз Банка Англии. По крайней мере, именно так звучит один из его сценариев выхода страны из ЕС – так называемого Брекзита. При каких условиях может случиться такой апокалипсис и зачем британский регулятор нагоняет страхи на собственное население? Подробности...
Перейти а раздел…

Как отвечать на запрет российским мужчинам во въезде на Украину

Туристический поток на Украину в России практически прекратился – в эту страну ездили либо к родственникам, либо по работеФото: Стрингер/РИА Новости
Тотальные ограничения Украины на посещение этой страны российскими мужчинами не могут не остаться без ответной реакции России. МИД уже заявил, что «зеркальных» мер, то есть аналогичного запрета для украинцев, не будет. Так что же может в ответ предпринять наша страна, чтобы не обрадовать Петра Порошенко? Подробности...
Перейти а раздел…

Как ослабить чувство горя после трагедии в Керчи

В минувшее воскресенье Керчь скорбно отметила 40-й день расстрела студентов педагогического колледжаФото: Юрий Васильев
Говорят, новая история Крыма теперь рассечена надвое – до и после 17 октября. Весь полуостров, да и вся страна, до сих пор скорбят по жертвам расстрела в Керчи. Как раненый приморский город встретил сороковой день гибели десятков подростков, как пытается залечить свои раны, рассказывает спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти а раздел…

Введенное на Украине военное положение оказалось крайне своеобразным

Военное положение на Украине оказалось пока что больше пропагандистским, чем реальным шагомФото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
С четверга в десятке областей Украины введено военное положение. Появились первые сообщения об ограничениях для жителей страны и даже для россиян, о реакции инвесторов, банков и ВМФ. Какие реальные изменения наступили в жизни Украины и ее граждан – и выглядит ли военное положение настоящим? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Мосье, пойдемте на баррикады, пока не угасло

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
«И не бензоколонки надо захватывать, а банки! – говорит женщина, отглатывая из бокала. – Тогда правительство возьмут за яйца, и эти гады сделают все, что пожелаешь. Вот вы, мосье, почему тут сидите?» Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Telegram уничтожает русскую журналистику

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Оппозиция просто проспала эту площадку и теперь сильно расстраивается. Потому что без ежедневной накачки на других платформах – типа того же радио «Эхо Москвы», условно оппозиционные авторы сидели бы на уровне канала «Дачный участок». Подробности...

Когда Россия покажет Украине кузькину мать

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Правы те, кто говорит, что готовность на жесткий ответ в случае брошенного вызова является важнейшим качеством государства, претендующего на значимое место в мировых раскладах. Вот только у такого положения дел есть и обратная сторона. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...

      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
      Подробности...

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Госдеп обнаружил «подрывную работу» Норвегии в помощь экспорту российского газа
          «Большая семерка» сделала заявление по инциденту в Керченском проливеАргентина встретила иностранных глав государств целой серией нелепостей и накладокВыросло число поддерживающих передачу Курил Японии россиянРазведка ДНР сообщила о подготовке Киевом масштабного наступления
          Опубликовано видео новых учений ФСО в КремлеКомиссия Госдумы по этике задаст Лебедеву вопросы о поездке в СШАВыяснилось, почему Россия не запускает спутники «Гонец»В ООН оценили инцидент с угрозами российскому дипломату от «ветеранов АТО»
          Трамп и Мэй требуют от России невыполнимоеПосольство России направило ноту в МИД Польши из-за выходки телеканала TVPПрезидент Болгарии высказал недовольство амбициями УкраиныПутин поручил пресечь хищения нефти и газа в Дагестане

          Главная тема


          Почему поляки жалуются на хамские заявления американского посла

          «проникся симпатией»


          Брилев объяснил, откуда у него британский паспорт

          «Нам надо другого»


          Жители Мариуполя раскритиковали Порошенко на CNN

          громкое дело


          ДНК-экспертиза лишила полицейских из Уфы алиби по делу об изнасиловании

          Видео

          «революция в вооруженных силах»


          НАТО посоветовали использовать в конфликте с Россией опыт Наполеона

          столица России


          Почему Москва раскололась на ужасный Восток и прекрасный Запад

          ядерное превосходство


          Почему США решили добиваться от России одностороннего разоружения

          инцидент у крымского моста


          Порошенко сам убил свои шансы остаться президентом Украины

          вызов обществу


          Скандал с синеволосой школьницей вскрыл внутреннюю проблему образования

          Бывший СССР


          Геворг Мирзаян: Выборы в Грузии выиграла Москва

          «война идентичностей»


          Егор Холмогоров: Николай II – отец-основатель русской авиации

          Историческая память


          Лев Пирогов: Почему ребенок должен писать письмо отцу на фронт

          на ваш взгляд


          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?

          Наместник Киево-Печерской лавры выступил с обвинениями в адрес Порошенко

          30 ноября 2018, 16:34

          Текст: Алексей Дегтярев

          Версия для печати

          Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что СБУ проводит обыски в обители по распоряжению главы государства.

          Митрополит сообщил, что эти мероприятия проводятся по распоряжению президента Украины Петра Порошенко, передает ТАСС. Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что считает обыски политическим давлением на него.

          30 октября митрополит Павел выразил надежду, что в случае создания Константинополем новой автокефальной церкви верующие смогут отстоять монастырь.

          28 ноября украинские чиновники пришли в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры и начали производить опись имущества. Ранее в пятницу сообщалось, что СБУ начала обыски на территории монастыря.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............