Наместник Киево-Печерской лавры выступил с обвинениями в адрес Порошенко

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что СБУ проводит обыски в обители по распоряжению главы государства.

Митрополит сообщил, что эти мероприятия проводятся по распоряжению президента Украины Петра Порошенко, передает ТАСС. Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что считает обыски политическим давлением на него.

30 октября митрополит Павел выразил надежду, что в случае создания Константинополем новой автокефальной церкви верующие смогут отстоять монастырь.

28 ноября украинские чиновники пришли в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры и начали производить опись имущества. Ранее в пятницу сообщалось, что СБУ начала обыски на территории монастыря.