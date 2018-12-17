Прихожане собора Винницы покинули храм из-за ухода митрополита в «новую церковь»

Большая часть прихожан и служителей кафедрального собора Винницы не стали следовать за митрополитом Симеоном в созданную Константинополем «новую украинскую церковь», сообщает источник в канонической УПЦ.

«Завершая литургию в Винницком кафедральном соборе, бывший митрополит УПЦ Симеон заявил, что он уходит в новую церковь и что завтра и впредь в соборе за службой будут поминать Епифания», – рассказал источник «Интерфакса».

После этого люди разделились: половина рукоплескала, а вторая половина людей покинула храм. «С ними ушла половина архиерейского хора, а остались светские «заробитчане». Ушел из собора весь большой детский хор. Покинула собор половина священников, почти весь иподиаконский состав, вся прислуга, повара и охрана», – отметил источник.

Он отметил, что «православные прихожане надеялись, что Симеон покается, поэтому не покидали собор до окончания службы. Сейчас они возмущаются вероломством их бывшего архиерея и просят поскорее прислать им другого владыку».

По его словам, в это время в соборе было много работников СБУ и людей спортивного телосложения, которые фактически захватили собор, забрав ключи и установив в нем дежурство.

В целом, по данным источника, в Винницой епархии митрополита Симеона поддержали 75 священников, что составляет менее трети всего духовенства. При этом в самой Виннице Симеона не поддержали авторитетные благочинные и священники, а также старинный Браиловский монастырь и другие обители.

Напомним, в субботу «объединительный собор», прошедший в присутствии президента Украины Петра Порошенко, учредил так называемую единую поместную церковь Украины и избрал руководителя этой структуры. Митрополит Симеон был одним из двух епископов канонической УПЦ, которые, несмотря на запрет, приняли участие в «соборе».