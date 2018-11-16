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16 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:33  |  vz.ru
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Повышение ставки ЦБ обычно ведет к укреплению местной валютыФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
Ключевая ставка ЦБ была поднята второй раз в этом году. Это шаг на опережение инфляции, объясняет регулятор. Однако это еще и защита рубля от спекулянтов и будущих санкций. Российская валюта сначала обрадовалась и подросла, однако очень быстро все прекратилось. Почему регулятор не смог помочь рублю и к чему готовиться россиянам? Подробности...
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Что ждет «новую украинскую церковь»

Нет уверенности, что новый «киевский митрополит» Епифаний будет подыгрывать ПорошенкоФото: Mikhail Palinchak/Reuters
Первым последствием провозглашения «украинского церковного единства» стало углубление раскола. РПЦ, а вслед за ней белорусская и эстонская церкви, и главное – каноническая Украинская церковь, объявили «объединительный собор» раскольников ничего не значащим. Константинополь же заявляет, что его «милосердие», проявленное к УПЦ МП, исчерпано. Следует ли ожидать усиление атаки на украинскую церковь и как выборы президента Украины повлияют на будущее православия? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Военные роботы избавят от убийства на поле боя

Военные роботы из фантастических фильмов постепенно становятся реальностьюФото: «Робот по имени Чаппи», Columbia Pictures
Человечество все ближе к созданию полностью автономных боевых машин – роботов. Их задачей будет самостоятельно принимать решение о поражении цели на поле боя. Вокруг таких перспектив ведутся не только технические, но и этические споры. И некоторые берутся утверждать, что боевые роботы не увеличат, а резко уменьшат количество человеческих потерь во время войны. Каким образом? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
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Инфантильный уют тоталитаризма

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Сторонники многополярного мира своих не бросают

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          Что ждет «новую украинскую церковь»

          Нет уверенности, что новый «киевский митрополит» Епифаний будет подыгрывать Порошенко   16 декабря 2018, 17:22
          Фото: Mikhail Palinchak/Reuters
          Текст: Михаил Мошкин

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          Первым последствием провозглашения «украинского церковного единства» стало углубление раскола. РПЦ, а вслед за ней белорусская и эстонская церкви, и главное – каноническая Украинская церковь, объявили «объединительный собор» раскольников ничего не значащим. Константинополь же заявляет, что его «милосердие», проявленное к УПЦ МП, исчерпано. Следует ли ожидать усиление атаки на украинскую церковь и как выборы президента Украины повлияют на будущее православия?

          Образованная накануне на «объединительном соборе» новая структура, названная «Православной церковью Украины» (ПЦУ) в воскресенье обзавелась штаб-квартирой. Кафедральным собором объявлен киевский Михайловский Златоверхий собор. До сего момента он принадлежал самопровозглашенному «Киевскому патриархату» Филарета (Денисенко) – одной из двух раскольнических группировок, которые влились в новую ПЦУ.

          К слову напомним, что вторая группа «влившихся» – «Украинская автокефальная православная церковь» (УАПЦ) – осталась без своей главной церкви, Андреевской. Кабмин Украины подарил храм Константинопольскому патриархату, творцу новой украинской автокефалии.

          С самозваным «патриархом» Филаретом обошлись уважительнее. Он хоть и не стал, как планировал, главой новой «легализованной» церкви (им избран его ближайший помощник, более молодой и менее амбициозный Епифаний Думенко), но из кафедрального Владимирского собора Филарета не выселили. Что же касается Михайловского Златоверхого, то место это если не намоленное, то символичное с точки зрения киевской власти. Во время Майдана здесь действовал приют для митингующих, которые согласно современной официальной мифологии скрывались здесь от «беркутовцев».

          С точки зрения Русской православной церкви все эти перестановки, слияния, поглощения и переезды не имеют ровным счетом никакого значения. Еще накануне РПЦ объявила канонически ничтожным киевский «объединительный собор» (который в церковных кругах называют разбойничьим). В воскресенье свое мнение высказали самоуправляемые структуры в рамках РПЦ.

          Созданная в Киеве «поместная церковь» «для нас с формальной точки зрения является раскольнической и о контактах не может идти речи», заявил глава Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергий Лапин. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий был и остается законным главой Украинской православной церкви, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) протоиерей Даниил Леписк.

          Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), как и ожидалось, не признала новообразование. В воскресенье замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич написал: «То, что произошло вчера на территории национального заповедника «София Киевская», произошло за пределами Церкви и к Церкви Христовой отношения не имеет». Из двух раскольнических течений – филаретовского «Киевского патриархата» и «Украинской автокефальной православной церкви» – создали теперь одно – «ПЦУ», больше ничего не изменилось, подчеркнул представитель УПЦ МП.

          Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пояснил газете ВЗГЛЯД:

          «Русская церковь не признает каноническое значение вчерашнего собрания в Киеве. Собрались две раскольничьи группы и выбрали себе нового раскольничьего лидера. То, что всё это сделано под эгидой Константинополя – это вопрос к стамбульскому патриарху. Это теперь ему надо будет объяснить другим поместным церквам, почему в Киеве появился еще один киевский митрополит».

          Московский патриархат считал и считает, что на Украине существует одна каноническая церковь и, как и следует по канонам, один митрополит с титулом «митрополит Киевский и всея Украины» – это блаженнейший митрополит Онуфрий, подчеркнул Легойда. «Для нашей церкви в каноническом смысле вчера ничего не изменилось», – добавил он.

          «Что касается перспектив этой организации («ПЦУ»), то пусть об этом беспокоятся те, кто ее создавал», – заметил собеседник. По мнению Легойды, «стамбульский патриарх плохо себе представляет, как всё это будет работать, потому что не совсем себе представляет менталитет людей, с которыми он общается». Есть большие сомнения, что те раскольничьи лидеры, которых патриарх Варфоломей попытался «объединить», примут жесткую зависимость новой структуры от Константинопольского патриархата (ведь эта структура лишь на бумаге называется «автокефальной церковью»), заметил Легойда.

          «Большие опасения вызывает ситуация с канонической церковью на Украине», – подчеркнул глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом. Несмотря на то, что в каноническом плане с «созданием ПЦУ» ничего не поменялось, в плане политическом давление не прекращается, а лишь нарастает, констатировал Легойда. Он полагает: «Судя по всему, давление будет и дальше возрастать, поскольку оно связано как со вчерашними событиями, так и с электоральным циклом на Украине».

          «Также можно ожидать и давления со стороны Константинопольского патриархата, – полагает Легойда. – Достаточно вспомнить письмо, которое обратил патриарх Варфоломей к блаженнейшему митрополиту Онуфрию. В письме было сказано: лишь «по великому милосердию» константинопольский патриарх именует митрополита Онуфрия киевским митрополитом. В этом же письме было сказано, что милосердие заканчивается 15 декабря 2018 года. Видите, милосердие – это «величина исчерпаемая», по мнению Константинопольского патриархата».

          «При этом важно, что свою позицию (которую в Русской церкви знают пока из двусторонних переговоров) заняли другие поместные церкви», – отметил глава синодального отдела. В частности, накануне один из иерархов Болгарской православной церкви сказал о неканоничности этого собрания, напомнил Легойда. «Думаю, что последуют и другие оценки подобного рода», – уверен он.

          Пока большинство поместных церквей не сформулировали свое отношение к произошедшему в Киеве. Дальше многое будет зависеть от того, как поведут себя Москва и Стамбул, сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

          Константинопольский патриархат «может настаивать на том, что предстоятель канонической украинской церкви блаженнейший Онуфрий «никто и звать его никак», и провоцировать столкновения на этой почве», – предположил собеседник. Если УПЦ МП якобы не существует, то «можно» забирать храмы, принадлежащие этой церкви.

          Но отметим, что сообщение о захвате храма канонической церкви в Виннице не подтвердилось.

          «Думаю, что в ближайшее время вряд ли можно ожидать серьезных столкновений, так как это будет дискредитировать саму идею новой автокефальной церкви, – полагает Погребинский. – И Петр Порошенко в этом не заинтересован, и американцы не заинтересованы». Поэтому, считает украинский политолог, сейчас киевская власть будет стараться удерживать ситуацию «в каких-то рамках приличия», не допуская провокаций со стороны радикальных сил.

          На ваш взгляд

           
          Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?




          Обсуждение: 53 комментария
          Если радикалов, возможно и удастся сдержать, то остается вопрос – удастся ли сдержать амбиции лидеров «УПЦ КП», «УАПЦ» и перебежчиков из канонической Украинской церкви, и не разорвут ли внутренние конфликты эту конструкцию, слепленную технологами из Фанара. Возникает соблазн сравнить с «национальную украинскую церковь» с «национальной украинской соцсетью Ukrainians», которая так и не заработала.

          Михаил Погребинский, впрочем, считает, что «ПЦУ» окажется устойчивой конструкцией. «Думаю, что это надолго, – подчеркнул эксперт. – «Объединенная церковь», как некий проект расширения и легализации раскольников, будет восприниматься как такая легализация частью православного мира. В итоге у нас будет какое-то время две православные церкви. Здесь ничего экстраординарного нет: для Москвы будет одна украинская церковь (УПЦ Московского патриархата – прим. ВЗГЛЯД). Но для части православного мира – пока существует уродливое образование «Константинопольский патриархат» и пока оно признается большинством православного мира – вторая, «объединенная» церковь будет легализована.

          В дальнейшем очень многое будет зависеть от того, кто придет к власти: останется ли на своем посту Порошенко или придет Юлия Тимошенко, отметил украинский эксперт.

          «Есть такое мнение, что Филарет предпочел бы Тимошенко, а не Порошенко.

          У него якобы были какие-то договоренности с Юлией», – сказал Погребинский.

          «Сейчас предстоятелем «объединенной церкви» избран Епифаний, правая рука Филарета. Но неизвестно, как он поведет себя, в том числе во время выборов. Ведь Порошенко не удалось поставить во главе церкви своего «ручного» иерарха», – добавил собеседник.

          «В любом случае, люди, которые укоренились в этом неканоничном сообществе для меня морально сомнительны, – подчеркнул Погребинский и добавил: Как себя поведет новый предстоятель Епифаний, будет ли он выдерживать линию Филарета, либо будет договариваться с Порошенко, мы пока не понимаем».


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