В РПЦ не подтвердили информацию о захвате собора УПЦ

Руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что информация о захвате собора УПЦ в Виннице пока не подтвердилась.

«Информация по захвату собора в Виннице пока не подтверждается. Будем надеяться на лучшее», – написал Легойда в своем телеграм-канале.

Ранее союз православных журналистов со ссылкой на собственные источники сообщал, что группа неизвестных молодых людей захватила находящийся в Виннице Свято-Преображенский кафедральный собор.

Напомним, 15 декабря в Софийском соборе состоится так называемый объединительный собор, на котором должен должен быть избран предстоятель новой украинской церкви.