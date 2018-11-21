Собор канонической УПЦ на Украине захвачен неизвестными

Неизвестные 15 декабря, в день проведения так называемого объединительного собора, захватили находящийся в Виннице Свято-Преображенский кафедральный собор, относящийся к канонической УПЦ; об этом сообщил союз православных журналистов со ссылкой на собственные источники.

Утром 15 декабря «к кафедральному собору Винницы подъехали около 20 молодых людей спортивного телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса». Они потребовали от представителей УПЦ «забрать свои вещи и уйти», передает РИА «Новости» сообщение союза.

15 декабря в Софийском соборе состоится так называемый объединительный собор, на котором должен должен быть избран предстоятель новой украинской церкви.

Для защиты мероприятия полицейские в Киеве усилили охрану для обеспечения порядка и безопасности.