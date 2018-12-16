В Белоруссии оценили возможность контактов с новой церковью на Украине

Председатель Синодального информационного отдела Белоруской православной церкви протоиерей Сергий Лепин прокомментировал образование на Украине автокефальной поместной православной церкви.

«Эта церковь для нас с формальной точки зрения является раскольнической, и о контактах не может идти речи», – приводит его слова ТАСС.

Лепин отметил, что контакты с ней возможны лишь в общегражданской перспективе и выразил надежду, «чтобы они были добрососедскими».

Протоиерей отметил, что положительным фактом является лишь обещание украинских властей не преследовать представителей канонической Украинской православной церкви. «Главное, чтобы это были не просто пустые обещания», – сказал он.

Лепин также выразил надежду на то, что украинские власти под преследованиями понимают не только физические и экономические расправы, но также информационную и политическую агрессию, от которой сторонники Московской патриархии должны быть защищены.

В субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко, лично принимавший участие в собрании раскольников, объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. В РПЦ заявили о нелегитимности «объединительного собора».

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.