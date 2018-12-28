На Украине начали переводить храмы из УПЦ в «новую церковь»

Не дожидаясь получения томоса об автокефалии, украинские власти начали активный процесс перевода храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) под юрисдикцию новой церковной структуры – так называемой Православной церкви Украины, сообщил пресс-секретарь Винницкой епархии УПЦ Владимир Пучков.

«Есть информация, что главам районных администраций дана разнарядка «перевести» к концу года в ПЦУ по три прихода», – рассказал Пучков украинскому изданию «Страна».

Он уточнил, что под жестким давлением властей в Виннице передали главный православный храм ПЦУ. «Никакой добровольной передачи кафедрального Спасо-Преображенского собора новосозданной церковной структуре не было и быть не могло», – подчеркнул он.

«15 декабря, когда еще Винницкий митрополит Симеон находился в Киеве, утром, после литургии, в собор приехало несколько десятков людей, никогда не являвшихся прихожанами собора. Эти люди завладели ключами и взяли собор со всеми примыкающими к нему помещениями под контроль», – рассказал Пучков.

По его словам, таким же образом неизвестные захватили здание епархиального управления.

Ранее на Украине заявили, что Киево-Печерская и Почаевская лавры перейдут в состав «новой церкви» «без какого-либо насилия и противостояния», так как они «построены на украинской земле».