На Украине сказали, как Киево-Печерская и Почаевская лавры достанутся «новой церкви»

Киево-Печерская и Почаевская лавры перейдут в состав «новой церкви» Украины «без какого-либо насилия и противостояния», так как они «построены на украинской земле», заявил пресс-секретарь неканонической церковной структуры Евстратий Зоря.

«Лавра – это не военная база. Вот Черноморский флот в Севастополе – это была реальная опасность. А Киево-Печерская или Почаевская лавры имеют то влияние, которое им дают люди верующие», – сказал Зоря в эфире украинского «Пятого канала». Его слова передает РИА «Новости».

«Естественным образом, не завтра, не послезавтра, не через месяц, возможно, даже не через год и не через три, но спокойно, без какого-либо насилия и противостояния», – выразил уверенность представитель «новой украинской церкви».

Отметим, что Киев оказывают давление на священнослужителей УПЦ. Так, настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла вызывали на допрос в СБУ.

Ранее сообщалось, что на Украине собираются отобрать важнейшие духовные центры у канонической церкви.