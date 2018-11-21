Варфоломей вручил Епифанию томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю новой украинской структуры – так называемой Православной церкви Украины – митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Передача документа прошла в соборе святого Георгия в Стамбуле, передает ТАСС.

На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной, спикер Верховной рады Андрей Парубий, министр экономического развития Степан Кубив и другие, передает РИА «Новости».

В субботу константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос для «Святейшей церковью Украины». В РПЦ прокомментировали действия Константинополя.