Чем обернется автокефалия для Украины

Президент Украины Пётр Порошенко получил от стамбульского патриарха Варфоломея томос – документ о церковном самоуправлении. У киевских властей есть признанная по крайней мере одной канонической структурой незалежная православная церковь. Теперь неизбежно начнётся очередной виток дележа имущества, скорее всего – с человеческими жертвами. И эти жертвы на совести тех, кто добивался томоса.

История получения томоса детально освещалась в газете ВЗГЛЯД. Если вкратце, то на протяжении десятилетий Константинопольский патриархат, самоназывающийся также Вселенским, игнорировал претензии раскольников из "Киевского патриархата" на самостоятельность - как и все остальные признанные друг другом православные церкви.

В апреле 2018 года, то есть приблизительно за год до президентских выборов на Украине, патриарх Варфоломей резко изменил свою позицию и пообещал даровать Киеву томос. Для этого он отменил решение Константинопольского патриархата от 1686 года о том, что киевских митрополитов назначает Московский патриархат. При всей сомнительности этого решения есть еще одна проигнорированная и Стамбулом, и Киевом деталь: каноническая территория киевской митрополии 17 века заметно отличается от территории, контролируемой Украиной сейчас. Но на подобные мелочи в Киеве и Стамбуле внимания не обращали.

После этого процесс вышел на финишную прямую - Варфоломей сперва взял раскольничий "Киевский патриархат" под своё управление, затем был проведен "Объединительный собор", который проигнорировало Украинская православная церковь Московского патриархата, и, наконец, 5 января в Стамбуле был подписан томос, который 6 января, накануне Рождества символически зачтут в Киеве.

Почему стамбульский патриарх резко сменил свою позицию по отношению к Украине и пошёл на неизбежный разрыв отношений с крупнейшей православной церковью в мире - Русской? Есть несколько версий, но по принципу "бритвы Оккама" наиболее вероятной является настойчивая просьба из Вашингтона.

Только имея американские гарантии Константинополь решился бы поссориться с Москвой и охладить отношения с традиционно относящимися к России дружественно другими православными церквями. Впрочем, мало сомнений в том, что турецкие власти тоже ничего не имеют против этого объективно ослабляющего мировое православие решения.

Решение принято. То, что ни Русская православная церковь, ни каноническая Украинская православная церковь, вся зависимость которой от Московского патриархата заключается в поминании патриарха Кирилла, не признают томос - очевидно. Поэтому главный вопрос - что дальше?

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Не подлежит сомнению начало на Украине споров и столкновений по поводу церковной собственности, и, что важнее - церковных святынь. Основной целью поддержанных Стамбулом раскольников будет захват Киево-Печерской Лавры. Они пытались это сделать без томоса, а с наличием документа их усилия удесятерятся.

Самыми непростыми для украинских православных будут ближайшие месяцы до выборов нового президента Украины. Но кто бы потом ни пришёл к власти - ветеран Юлия Тимошенко или новичок Владимир Зеленский или кто-то третий, религиозная война на Украине продолжится.

Будут ли на этой войне жертвы? Учитывая крайне низкую стоимость человеческой жизни на Украине, скорее всего, да, будут. И все те, кто способствовал получению Киевом томоса, должны осознавать - все эти жертвы на их совести.

Чем всё это закончится, сказать сложно. Скорее всего, после нескольких лет столкновений УПЦ и новообразованная ПЦУ придут к некоему компромиссу - как это случилось в 90-е годы после серии активных захватов храмов раскольниками. Но это в случае сохранения государства Украина.

Нет никакой уверенности в том, что Украина продолжит своё существование в нынешнем виде и в нынешних границах. Главный риск - это, разумеется, не "российская агрессия", хотя, если Киев продолжит провокации в Керченском проливе или в районе сухопутной границы с Крымом, Совет Федерации может вновь дать президенту России разрешение на использование войск на Украине.

Нет, главный риск для Украины - это "схлопывание" государственных институтов из-за экономического коллапса. Как показывает опыт других стран, в условиях ослабления центральной власти, усиливается влияние неформальных институтов, в том числе религиозных. Но когда и религиозные институты расколоты, уровень анархии и хаоса будет только возрастать.

На Украине нет ни малейших предпосылок не только для "экономического чуда", но и для минимальной нормализации ситуации. Закредитованность страны огромная, инфраструктура устарела и разрушается, граждане хотят от властей только одного - чтобы от них отстали.

Что же касается уверенности Порошенко и его сторонников в том, что томос дарован "навсегда", и что украинские православные теперь "окончательно" оторваны от России, то она не имеет под собой ни малейших оснований.

Отменив собственное решение 1686 года, стамбульский Патриархат в изменившихся условиях без малейших сомнений отменит и решение 2019 года.

Мировая история ходит по спирали. Территории, на которых сейчас находится значитальная часть республики Украина, уже не раз отпадали от остальной части России, но всегда возвращались обратно.

Вернутся и на этот раз.