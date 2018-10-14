Константинополь придумал название для «новой церкви» Украины

Из текста томоса об автокефалии, подписанного в субботу константинопольским патриархом Варфоломеем следует, что Константинополь решил называть новую украинскую церковную структуру «Святейшей церковью Украины».

«Мы признаем и устанавливаем в границах территории Украины Автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее, как сестру, и вспоминать под именем «Святейшая церковь Украины», – говорится в документе, передает ТАСС.

Там же отмечается, что кафедра «новой церкви» будет расположена в Киеве, при этом «Святейшая церковь Украины» не может ставить еписокопов или основывать парафии за границами государства.

В томосе также подчеркивается, что «первый поставленный (митрополит Епифаний) обязан посылать необходимые и надлежащие грамоты к Вселенскому патриархату и иным предстоятелям ..., получая от нее и Святое Миро для определения духовности с нею».

Кроме того, Константинополь назвал президента Украины Петра Порошенко одним из адресатов томоса для новой украинской церкви.

«Для постоянного хранения выдается этот патриарший и синодальный томос, написанный и подписанный в Кодексе нашей Великой христовой Константинопольской церкви, врученный в точной и идентичной копии блаженнейшему предстоятелю святейшей церкви Украины Епифанию и его превосходительству президенту страны, господину Петру Поршенко для вечного доказательства и постоянного представления», – говорится в тексте документа, перевод которого на украинский язык разместил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибиха.

Ранее в субботу константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос для новой украинской церковной структуры – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). На церемонии в Стамбуле присутствовал украинский президент Петр Порошенко, ранее обещавший, что власти не будут вмешиваться в дела церкви.

При этом, не дожидаясь получения томоса об автокефалии, украинские власти начали активный процесс перевода храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) под юрисдикцию новой церковной структуры.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал подписание константинопольским патриархом Варфоломеем томоса о предоставлении автокефалии «новой церкви» на Украине.