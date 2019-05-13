Филарет отказался считать «объединительный собор» украинским

Проведенный в Киеве 15 декабря 2018 года «объединительный Собор» не был украинским, объединение украинского православия пошло по пути неправды, заявил «патриарх» так называемой Православной церкви Украины Филарет Денисенко.

«Это был Собор не наш, а Константинопольского патриархата, потому что на нем не я главенствовал как патриарх, а представитель Вселенского патриарха», – передает его слова «Страна».

Филарет пожаловался, что редко общается с главой ПЦУ Епифанием, а также подчеркнул, что «Киевский патриархат» еще существует.

«Предстоятеля мы признаем, но отношений с ним никаких нет, потому что нарушается то, о чем мы договорились и что принял Архиерейский Собор. Пошли по пути неправды. Претензии к Епифанию следующие: он должен сотрудничать со мной как с патриархом. А он за все эти четыре или пять месяцев ни разу со мной не служил и не общается. Встречались всего несколько раз, разве это общение? Когда церковью нужно руководить каждый день?» – заявил Филарет.

Он также заявил о разделении «новой украинской церкви».

10 мая Епифаний Думенко также признал, что между ним и Филаретом Денисенко произошел конфликт.