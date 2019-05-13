Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине

Лидер неканонической структуры «Киевский патриархат» Филарет Денисенко заявил о разделении «новой украинской церкви».

Так, по словам Филарета, возглавляемая им неканоническая церковная структура, на базе которой была создана «новая церковь», до сих пор существует. «Юридический механизм возвращения Киевского патриархата есть. Его не надо возвращать. Он существует. Если есть патриарх, значит, есть патриархат. Киевская патриархия. И поэтому возвращать патриархат не нужно. И мы его и дальше будем возвращать. И будет патриархат… Наступит время, когда будет признан. Уверен стопроцентно», – заявил Филарет, слова которого передает ТСН.

По его словам, из-за крайне редкого общения с предстоятелем «новой церкви» Епифанием Думенко «церковь разделилась». «Разве это общение? Когда каждый день нужно управлять церковью. Потому общения нет. Из-за того, что нет общения (а оно должно быть) – церковь разделилась, потому сейчас моя задача как патриарха – сохранить украинскую церковь», – сказал Филарет.

В связи с этим он допускает разделение новой церковной структуры, после чего будет создана «единая церковь – Киевский патриархат».

Филарет приглашает архиереев на праздник Макария 14 мая, чтобы оценить свой уровень поддержки в «новой церкви».

10 мая глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко признал, что между ним и бывшим лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» Филаретом Денисенко произошел конфликт.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ПЦУ томос об автокефалии. Однако Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций».

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