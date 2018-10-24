Вместо Церкви у Порошенко получается ПУПЕЦ

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Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
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Заседание Госсовета превратили в мозговой штурм

По мнению экспертов, новый формат заседаний возвращает Госсовет к своей изначальной идееФото: kremlin.ru
Прошедший в Ялте Госсовет удивил неожиданным форматом – вместе собрались не только губернаторы и министры, но и эксперты. Заседание больше напоминало мозговой штурм - за короткое время были предложены конкретные шаги для развязки многих давно накопившихся вопросов, мешавших продвижению национальных проектов. Успеху «штурма» способствовал неформальный характер диалога Путина с участниками заседания. Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Порошенко устроил «дембель» всей верхушке ВСУ

Отныне непосредственное управление украинскими военными переходит от Минобороны к Генеральному штабуФото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
До конца года все руководство минобороны Украины демобилизуется, то есть станет гражданским, решил Петр Порошенко. По его замыслу, так армия приблизится к стандартам НАТО. Но всем ясно: сами по себе такие игры с переодеванием не повысят боеспособность ВСУ. Если же влияние гражданских политиков в армии и впрямь усилится, это вызовет отторжение киевского генералитета, не привыкшего делиться властью. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Вместо Церкви у Порошенко получается ПУПЕЦ

Егор Холмогоров, Публицист
На подхвате СБУ действуют банды недорого оплачиваемых уголовников, пикетирующих храмы и епархиальные управления УПЦ с плакатами «Томас спасет Украину». Кто такой этот Томас, они объяснить толком не могут, зато падки на агрессию. Подробности...

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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

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          Егор Холмогоров

          Вместо Церкви у Порошенко получается ПУПЕЦ

          Егор Холмогоров
          Публицист
          		 24 ноября 2018, 16:31

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          Минюст Украины отменил решение о передаче УПЦ одной из главных православных святынь Украины – Почаевской Лавры. Последует ли за этим передача юридических прав на помещения Лавры и чудотворную Почаевскую икону Божией матери старым раскольникам – филаретовцам, или новым – константинопольцам, слившимся, впрочем, в неразличимое нечто, – пока неизвестно.

          Возможно киевский режим просто хочет подвесить ситуацию, превратив угрозу отнятия святыни в средство давления, чтобы принудить архиереев, монашествующих и паству влиться в конструируемый администрацией Порошенко новый раскол – «единую поместную церковь».

          Почаевский монастырь – настоящая твердыня Православия. Даже визуально – находясь на горах, видный издалека, он напоминает крепость. Он был твердыней веры посреди насаждавшегося вокруг в Польше униатства – в XVII веке и после 1917 года. Во время немецкой оккупации в годы Второй мировой, в Почаеве собрались верные Русской Церкви иерархи во главе с митрополитом Алексием (Громадским) и установили на оккупированных территориях автономную церковь, в противоположность афтокеафлистам-самосвятам во главе с «митрополитом» Поликарпом (Сикорским). В 1943 году митрополита Алексия убили террористы из «мельниковцев», чтобы расправиться со сторонником «москальской церкви». Не удалось закрыть Почаевскую Лавру и в годы хрущевских гонений на Церковь – выручило возмущение мировой общественности.

          Впрочем, ничего нового в захвате Почаевской Лавры раскольниками и еретиками, впрочем, нет. С 1713 по 1831 год монастырь принадлежал униатам-грекокатоликам. Так что любая неопределенность в его статусе повышает вероятность униатских притязаний на обитель. Хорош же будет Порошенко, взявшись устраивать православные дела… и, первым делом, потеряв в пользу униатов святыню Православия

          Ничем иным, кроме унии любая автокефалистская авантюра на Украине закончиться не может. Либо быть православными с Москвой, либо католиками с Варшавой и Римом, – ничего третьего, что бы не врали раскольники Филарет и Варфоломей не получится.

          Фото: URAGAN NET/Youtube

          Покушение на Почаев не единственный серьезный сигнал того, что украинские власти перешли к антицерковному террору, который не видан был даже в советские времена (когда посягнуть на Лавру все-таки не решились). Запорожский митрополит Лука был вызван в СБУ, где ему угрожали и давили на него, требуя переметнуться к раскольникам. Митрополит Мукачевский Феодор из Закарпатья, категорически выступивший против любых «автокефалий» попал в больницу с серьезным инсультом. Сообщают, что к этой драме как минимум косвенно может быть причастен генерал СБУ Владимир Пахнюк, переброшенный из Винницы в Закарпатье, чтобы бороться с «москальской церковью» и «венгерским сепаратизмом».

          На подхвате СБУ действуют и майданные активисты, по простому – банды недорого оплачиваемых уголовников, пикетирующих храмы и епархиальные управления УПЦ с плакатами «Томас спасет Украину». Кто такой этот загадочный Томас, они объяснить толком не могут, зато падки на агрессию.

          В епархиальное управление города Нежин (Черниговская область) ворвались десять человек и стали угрожать священникам и верующим: мол, они не патриоты, потому что против «незалежной церкви».

          17 ноября, схожий майдан учинили у резиденции митрополита Криворожского Ефрема. Несколько десятков человек с плакатами в руках обвиняли его в сговоре с Москвой. Один из погромщиков — молодой человек в маске заявил: «Я не являюсь сторонником религии, но я полностью поддерживаю создание единой поместной украинской церкви».

          Для православных, злыми ветрами новейшей истории вынужденных жить на Украине под властью Порошенко, настали времена исповедничества, а может быть и мученичества. По сути воздвигнуто новое гонение, мало чем отличающееся от польско-униатского или большевистского антицерковного террора былых лет.

          И это, как ни странно, очень плохая новость для украинских националистов.

          Усилия «гетмана-вертухая» Петра Порошенко по созданию Православной украинской поместной единой церкви (сокращенно: ПУПЕЦ) по сути провалились.

          Трехмесячная авантюра не привела к выдаче Константинополем того самого «томаса», потому что выдавать его оказалось просто некому, если не считать филаретовских раскольников, связью с которыми патриарх Варфоломей себя уже опозорил. Из 90 канонических архиереев УПЦ 83 однозначно высказались на соборе против навязываемой автокефалии и прервали с Константинополем евхаристическое общение, а с Порошенко просто отказались встречаться.

          Из трех все-таки встретившихся единственный серьезный деятель – митрополит Винницкий Симеон оказался, по сути, архиереем без епархии. Подавляющее большинство духовенства Винницкой епархии сообщило, что ни в какой константинопольско-автокефалистский раскол не пойдет и того же мнения придерживаются рядовые прихожане. То есть если митрополит поедет на пресловутый «объединительный собор», на котором ему прочили едва ли не титул «патриарха», то на деле он перестанет быть даже митрополитом и окажется патриархом пустоты.

          Тот тупик, в который зашла порошенковская затея, имеет совершенно очевидные причины. Во-первых, затеять такую вещь, как церковный раскол, можно было на эйфории и истерическом энтузиазме первого года майдана, но не пять лет спустя, на волне всеобщего разочарования и раздражения, подкрепляемых холодом. Для раскола нужен психоз, а не насилие. Насилием же от УПЦ многого не добьешься. По факту члены канонической Церкви на Украине находятся в режиме полугонения последние четверть века. Самые шкурные и трусливые кадры давно вымыла филаретовщина.

          В состав УПЦ входит достаточно людей, для которых принадлежность канонической церкви – сознательный выбор. Священники отлично знают, что их могут избить и даже убить, как уже убили филаретовцы несколько их собратьев. Иными словами, эффект внезапного испуга, вроде того, какого добились большевики, ударив в 1918 по мирно жившей столетиями Церкви часть прихожан которой уже в Бога не верила, на Украине в 2018 году достичь было, разумеется, невозможно.

          Единственной «заманухой», которая имелась в руках Порошенко, были Константинопольский Патриархат и его «томос». Благословение от заморского гостя. Однако здесь уже ошибку сделал «стамбульский папа» Варфоломей. Во-первых, он почти сразу смешался с позорными филаретовскими раскольниками. Тем самым он не столько их «очистил», сколько самого себя утопил в этой грязи. Примечательно, что из поместных церквей не только предсказуемые Сербская или Польская, но и считавшаяся априорно на стороне Фанара Албанская – и та осудила филаретовщину и автокефалистскую затейку. 

          Вторая ошибка Варфоломея. Он слишком уж неприкрыто начал демонстрировать склонность к стяжательству.

          Затребовав едва ли не несколько десятков храмов под «подворья» Константинополю в обмен за «томос», Варфоломей показал, что его главным мотивом является обычная торговля.

          А ни до какой украинской церковной независимости ему дело нет. Это не очень нравится даже самым отъявленным энтузиастам «незалежной церкви». Потому что одно дело автокефалия, а другое сменить Москву на турецких греков в роли хозяев, особенно с учетом того, что они корыстные, и всё такие же «лукавые», как написал в Киеве почти тысячу лет назад создатель «Повести временных лет».

          Порошенко уже ощутимо нервничает. Вместо иерархов канонической церкви, на которых он не смог опереться, обещает обратиться к «народу». То есть откатывается на тот уровень церковного автокефализма, который уже был пройден столетие назад, когда «украинский народ» в лице группы раскольников «посвятил» 23 октября 1921 в «епископы» Василия Липковского и группу его последователей – «самосвятов». Участники «посвящения», тогда встали паровозиком, положив руки на плечи друг друга, тем самым пытаясь увеличить число благодати для своих избранников в отсутствие имеющих право на реальную хиротонию епископов.

          Они только не учли, что в Церкви количество публики, власть толпы, не имеет никакого значения – благодать епископства преемственно передается от святых апостолов – и только сверху вниз. Снизу вверх ее передать невозможно. В общем Порошенко не стоило тратиться на «первенствующего патриарха Вселенской Церкви», чтобы затем скатиться во всю ту же самую самосвятскую липковщину и обещать снова привлечь к расколу «народ».

          Остаются только старые добрые методы униатов и чекистов – захваты церквей и монастырей, угрозы архиереям со стороны незалежных гебешников. В общем повторение крестного пути ХХ века. Однако этот путь, как показала история, оказался совершенно бесперспективным. Чем больше крови мучеников проливалось на земле, тем сильнее становилась молитва мучеников, исповедников и всех святых на небесах. И об эту невидимую алмазную твердыню веры сломала зубы самая мощная богоборческая сила в истории человечества. Вряд ли провинциальной «безпеке» окажется под сило то, что не удалось даже чекистам.


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