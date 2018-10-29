Иерарх УПЦ МП опроверг переход к раскольникам

Архиепископ Новокаховский и Генический Филарет опроверг свой переход из канонической Украинской православной церкви в новую церковь Украины, которую собирается создать Константинополь.

«Я не буду участвовать в объединительном соборе. Этот выбор не является спонтанным или временным решением», – цитирует Филарета Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Он сказал, что всегда «был, есть и стремится оставаться епископом Украинской православной церкви». Филарет ответил СМИ, говорящим о намерении архиепископа покинуть каноническую церковь, что «очень опечален легковерием в распространенную неправдивую информацию о переходе в раскол», пишет ТАСС.

Филарет был одним из трех иерархов УПЦ, которые приехали 13 ноября на встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Порошенко провел тайную встречу с тремя иерархами УПЦ МП. По данным директора Национального института стратегических исследований и советника украинского лидера Ростислава Павленко, на встречу приехали те, кто поддерживает объединение церквей.

Остальные иерархи отказались от встречи с президентом, выразив готовность встречаться только на церковной территории. Однако Порошенко так и не приехал. Его тайную встречу прокомментировали в РПЦ.

Вероятной датой проведения «объединительного собора» на Украине называется 22 ноября. К этой дате уже должны быть готовы текст томоса об автокефалии и устав «Православной церкви на Украине».

Напомним, РПЦ указала на то, что Епископат канонической УПЦ пытаются силой склонить к участию в «объединительном соборе».