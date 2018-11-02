Духовенство Харьковской епархии подтвердило верность Московскому патриархату

В информацинно-просветительском центре Харьковской епархии Украинской православной церкви (УПЦ), что духовенство подтвердило верность Московскому патриархату.

В информационно-просветительском центре, ссылаясь на состоявшееся накануне собрание настоятелей городских храмов и руководителей епархиальных отделов Харьковской епархии, сообщили, что «духовенство во главе с архиереем засвидетельствовали верность канонической Украинской православной церкви во главе с ее предстоятелем блаженнейшим митрополитом киевским и всея Украины Онуфрием», передает ТАСС.

На собрании были также затронуты вопросы, связанные с жизнедеятельностью епархии, подготовкой к годовому собранию духовенства, и темы, касающиеся жизни верующих УПЦ на Слобожанщине.

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