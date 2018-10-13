Патриарх Кирилл обвинил Константинополь в присвоении права на всеправославные соборы

У Константинопольского патриарха нет никакого единоличного права созывать всеправославные соборы, на это нет никакого основания в церковных канонах, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Константинопольский патриарх самовластно, без всякой опоры на каноны присвоил себе право созывать Вселенский собор. Нигде не сказано, что у него есть такое право», – передает слова патриарха Кирилла РИА «Новости».

Он добавил, что Константинопольский патриарх своим вмешательством в религиозную ситуацию на Украине грубо нарушает церковные каноны.

«Раскол перешел границы Украины. Константинопольский патриарх, грубо нарушая все каноны, которые существуют и регулируют такого рода отношения между церквами, вторгается на нашу землю, в нашу церковь, заявляет о своем некоем преимущественном праве вторгаться, не имея никакого основания в священных канонах», – заявил он.

Патриарх Кирилл отметил, что только в последние десятилетия Константинополю приписали полномочия, которых он не мог иметь по определению.

По мнению предстоятеля РПЦ, влияние Константинопольского патриарха ранее было связано с силой Византийской империи, однако и тогда ни один Константинопольский патриарх не вмешивался в юрисдикцию другого патриарха.

«Когда нам сегодня говорят, что Константинополь имеет право принимать апелляции из других церквей и ссылаются на каноны четвертого вселенского собора, то это просто обман. Если мы промолчим, то создастся прецедент. Разделение Рима и Константинополя началось с таких прецедентов», – добавил он.

Ранее в РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в легитимации «раскольников» на Украине. Газета ВЗГЛЯД анализировала, что Москва может сделать для защиты православных после раскола.