В Киеве начал работу собор ликвидированного Киевского патриархата

Поместный православный собор ликвидированного Киевского патриархата открылся во Владимирском соборе Киева.

«Собор возглавит патриарх Филарет, на соборе присутствуют митрополит Белгородский Иоасаф, епископ Валуйский Петр из Белгородской епархии, духовенство епархий Украины и верующие Киева», – цитирует «Интерфакс» «клирика» Александра Шумрыгина.

На вопрос журналистов, вернулся ли Филарет из Молдавии, Шумрыгин ответил, что на данный момент не видел его.

Собор должен продлится около двух часов, после чего Филарет даст интервью прессе. О чем будут говорить на мероприятии представитель УПЦ не рассказал, однако отметил, что все принятые постановления будут сразу же обнародованы.

Отмечается, что на соборе присутствуют более ста человек, при этом несколько человек проводят пикет у стен Владимирского собора в защиту Филарета.

Ранее стало известно, что Филарет рассылает приглашения на собор для восстановления УПЦ КП. При этом он может быть отлучен от церкви во второй раз, если проведет собор своего Киевского патриархата.