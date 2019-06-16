Филарет пригласил епископов на собор УПЦ КП вопреки угрозам отлучения от церкви

Бывший глава раскольнического Киевского патриархата (УПЦ КП), почетный патриарх так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет рассылает приглашения на собор для восстановления УПЦ КП.

«Ваше преосвященство! Приглашаю вас принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском патриаршем соборе города Киева 20 июня 2019 года в 11.00», – сказано в приглашении от имени Филарета епископу.

Копию документа опубликовало агентство «Украинские новости», отметившее, что «Филарет созывает столичное духовенство, а тех, кто не придет, пугает лишением прихода».

На соборе Филарет намерен пересмотреть решения УПЦ КП, которые открыли путь к созданию ПЦУ, а также планирует сделать себя не почетным, а действующим патриархом.

Между тем в ПЦУ заявили, что в случае проведения так называемого поместного собора УПЦ КП все его участники получат соответствующее каноническое и юридическое наказание.

Ранее сообщалось, что глава раскольнической неканонической церковной структуры Филарет может быть отлучен от церкви во второй раз, если проведет собор своего Киевского патриархата.

Перед этим Филарет обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в давлении на иерархов при выборе главы ПЦУ и попытке их подкупа.

Глава ПЦУ Епифаний (Думенко) заявил, что между ним и Филаретом (Денисенко) произошел конфликт. После этого Константинопольский патриарх Варфоломей признал, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал.