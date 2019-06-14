Филарет заявил о давлении Порошенко на епископов во время избрания главы ПЦУ

Глава раскольнической неканонической церковной структуры Филарет заявил, что бывший президент страны Петр Порошенко пытался подкупить епископов новой церковной структуры и оказать на них давление.

Филарет заявил, что Порошенко воздействовал на епископов, чтобы они избрали главой так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) бывшего митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Винницкого Симеона, передает ТАСС.

«Обратите внимание на то, что архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов: за Епифания (глава ПЦУ) проголосовали 36 епископов, а за Симеона – 28. <...>. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу», – заявил священнослужитель в украинских СМИ.

Филарет заявил о наличии у него данных о подкупе епископов накануне голосования.

«Я слышал о том, что кому-то из архиереев платили по 20 тысяч долларов», – сказал Филарет. Он подчеркнул, что не может это однозначно утверждать.

Глава церковной структуры отметил, что ПЦУ находится под давлением властей и олигархов.

Ранее Филарет заявлял, что не принимает томос об автокефалии «новой церкви» Украины.

Глава ПЦУ Украины Епифаний Думенко признал, что между ним и Филаретом Денисенко произошел конфликт.

После этого Константинопольский патриарх Варфоломей признал, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал.