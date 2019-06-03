Варфоломей отказался признавать существование Киевского патриархата

Константинопольский патриарх Варфоломей признал, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал.

«Так называемый Патриархат Киева не существует и никогда не существовал», – привел слова Варфоломея глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, который принимал участие во встрече константинопольского патриарха с представителями СМИ в конце прошлой недели в Стамбуле, передает ТАСС.

Варфоломей также отказался связывать с политикой предоставление автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Это было пастырской озабоченностью тем , что Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства», – утверждал он.

Варфоломей подчеркнул, что «патриарх» Филарет, который возглавлял неканоническую «Украинской православную церковь Киевского патриархата», был восстановлен Константинополем в статусе митрополита Киевского. Ответственным за управление украинской церковью, отметил Константинопольский патриарх, является Епифаний.

Напомним, в середине мая ПЦУ обнародовала постановление поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года о самороспуске, однако Филарет заявил, Киевский патриархат до сих пор существует, а он – ее патриарх. Филарет также отказался выполнять положения томоса.

Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко признал, что между ним и Филаретом Денисенко произошел конфликт.

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