Лжепатриарх Филарет заявил об отказе выполнять положения томоса

Глава так называемой УПЦ КП Филарет назвал три пункта томоса, которые не собирается выполнять.

Он заявил, что во время так называемого объединительного собора священнослужители не знали содержания томоса, который в существующем виде поставил украинскую церковь в зависимое положение. Таким образом, «новая церковь Украины» так и не получила независимости, которой так желала, пишет УНИАН.

«Создалось объединение одной украинской православной церкви. На основании этого объединения константинопольский патриарх дал нам томос про автокефалию. Но мы на Соборе не знали его содержание. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос», – заявил Филарет, являющийся почетным патриархом Православной церкви Украины (ПЦУ).

По его словам, ПЦУ из-за томоса находится точно в такой же зависимости, в какой существует Украинская православная церковь Московского патриархата.

«Выходит, что одна часть украинской церкви – та, которая Московского патриархата, – зависит от Москвы. А вторая часть украинской православной церкви, которую назвали Православная церковь на Украине, – такого названия в православных церквях нет, и не все понимают, что за этим прячется. Но томос раскрыл нам значение этого названия», – продолжил митрополит.

Он подчеркнул, что, согласно томосу, украинцы не являются паствой Киевского патриархата.

«Если Украинская православная церковь, то это означает, что все украинцы, которые живут на территории Украины или в эмиграции – в Европе, Америке, Канаде, Австралии, Латинской Америке, которые входят в Киевский патриархат, – они являются нашей паствой, нашей частью. А томос нам говорит: «Нет, эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам, а принадлежат теперь Константинопольскому патриархату», – сказал Филарет.

Вторым ограничением томоса он назвал отсутствие права самостоятельно варить миро – ароматическое освященное масло, которое используют для миропомазания.

«Миро – это святыня, без которой не совершается таинство миропомазания. Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы. По названию мы – автокефальная церковь, а в действительности мы зависим от мира – дадут нам миро или не дадут», – рассказал патриарх.

А третьим ограничением он назвал принцип разрешения конфликтов: обойтись без участия Константинопольского патриархата в этом вопросе невозможно. Филарет отметил, что ни у одной автокефальной церкви такого пункта нет.

«Мы не отказываемся от томоса, но не будем исполнять эти три условия, которые записаны в томосе. Не будем выполнять», – резюмировал митрополит.

Ранее ПЦУ заявила, что действие томоса могут приостановить, если Киевский патриархат будет восстановлен во главе с Филаретом.

Напомним, Филарет отказался считать «объединительный собор» украинским, а также заявил, что объединение украинского православия пошло по пути неправды. Он заявил, что УПЦ КП еще существует, а себя объявил действующим иерархом. Митрополит обвинил главу ПЦУ в отказе от договоренностей «объединительного собора» и устроил бунт против церковного проекта президента Украины Петра Порошенко, а также раскритиковал название Православная церковь Украины для поместной церкви.