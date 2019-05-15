ПЦУ заявила об угрозе лишения томоса

Вселенский патриарх в случае восстановления «Киевского патриархата» во главе с патриархом Филаретом может приостановить действие томоса о предоставлении автокефалии так называемой Православной церкви Украины, заявил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко).

По его словам, титул «почетного патриарха Киевского и всей Украины», который регулярно употребляется применительно к митрополиту Филарету в ПЦУ, не утвержден соборным решением, по решению Священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года владыку Филарета приняли в общение именно как «бывшего Киевского митрополита», а не патриарха, передает УНИАН.

«Сегодня, когда томос получен, митрополит Филарет стремится пересмотреть решение Объединительного собора, восстановить Киевский патриархат и снова возглавить церковь. Однако результатом таких действий может стать, если не отзыв томоса, то приостановление его действия до момента преодоления канонического кризиса в Православной церкви Украины», – заявил Драбинко.

Он назвал угрозой для ПЦУ попытки Филарета «пересмотреть канонические нормы функционирования» новой церкви, которые зафиксированы в томосе, а именно – сохранение за Православной церковью Украины юрисдикционной власти над приходами в украинской диаспоре и отказ от ротационной модели Священного синода. По положениям томоса, вопрос диаспоры не может решаться Киевом без согласования с «Матерью-Церковью».

Драбинко тем не менее отметил, что с должным уважением относится к историческому вкладу Филарета в дело развития украинского православия. Также он выразил надежду на то, что он «прислушивается к голосу большинства архиереев ПЦУ».

Ранее глава раскольнической неканонической церковной структуры Филарет Денисенко заявил о несогласии с названием Православная церковь Украины для поместной церкви. Также он отказался считать «объединительный собор» украинским и заявил о разделении «новой украинской церкви».

10 мая глава ПЦУ Епифаний Думенко признал, что между ним и Филаретом Денисенко произошел конфликт.