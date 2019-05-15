Филарет раскритиковал название Православной церкви Украины

Глава раскольнической неканонической церковной структуры Филарет Денисенко заявил о несогласии с названием Православная Церковь Украины для поместной церкви.

По его мнению, структура должна называться так же, как и уже существующая каноническая церковь – Украинская православная церковь, написал Денисенко на странице в Facebook.

Филарет считает, что оно исключает принадлежность к ней православных украинцев, проживающих за рубежом.

«Почему мы не согласны на название Православная Церковь Украины, или в Украине. Потому что все автокефальные церкви имеют прилагательное название... Только нашу Церковь назвали не так, как другие – не Украинская Православная Церковь, а Православная Церковь Украины. Что за этим скрывается? Это означает, что православные украинцы за пределами Украины не относятся к Украинской Православной Церкви. И об этом сказано в Томосе», – говорится на его странице в соцсети.

По его словам, православные украинцы, проживающие за пределами Украины, возмутились этим, поскольку хотят принадлежать к своей Церкви.

Ранее Филарет отказался считать «объединительный собор» украинским. Он также заявил о разделении «новой украинской церкви».

10 мая глава ПЦУ Епифаний Думенко признал, что между ним и Филаретом Денисенко произошел конфликт.

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