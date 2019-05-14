Филарет обвинил главу ПЦУ в отказе от договоренностей «объединительного Собора»

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет обвинил главу ПЦУ Епифания в отказе от договоренностей «объединительного Собора» и призвал его ничего не менять в укладе церкви без своего согласия.

Филарет заявил, что сегодня в православной церкви на Украине царит двоевластие, которое может привести к печальным событиям, передает «Радио Свобода».

«Для того, чтобы исправить положение, а его можно исправить, надо выполнять те договоренности, которые были достигнуты перед собором в присутствии президента Порошенко и с архиереями. А это значит, что предстоятель несет ответственность за внешнее представительство УПЦ, а патриарх отвечает за внутреннюю церковную жизнь на Украине, но в сотрудничестве с предстоятелем. Предстоятель ничего не делает внутри церкви без согласия патриарха. Патриарх председательствует на заседаниях Священного Синода и на сборах УПЦ ради сохранения единства, ее роста и утверждения», – сказал Филарет.

По словам почетного патриарха, Киевский патриархат не нужно восстанавливать, поскольку «он «был, есть и будет». При этом Филарет объявил себя действующим иерархом.

«Раз есть действующий патриарх, то есть и Киевский патриархат. УПЦ Киевского патриархата остается зарегистрированной в государственных органах. В частности, зарегистрирована Киевская патриархия. Это означает, что юридически Киевский патриархат продолжает существовать», – заявил он.

«Почему Вселенский патриарх требовал отказа от статуса патриархата? Потому что Украинская православная церковь в статусе патриархата не может быть в составе Константинопольского патриархата. А надо было, чтобы УПЦ теоретически стала частью Константинопольского патриархата. Что мы должны были делать? Отказаться от теоретического входа в Константинопольский патриархат? Тогда Вселенский патриарх не имел канонического права предоставлять томос. Для получения томоса надо сначала стать Киевской митрополией в составе Константинопольского патриархата», – отметил Филарет.

Он подчеркнул, что существенную роль в получении томоса сыграл действующий президент Украины Петр Порошенко, который, по словам Филарета, теперь «отступил от обещанных договоренностей и фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата». Филарет также отметил, что не служит церкви ради власти, иначе был уже бы «мог бы стать московским патриархом.

В понедельник Филарет заявил, что проведенный 15 декабря 2018 года «объединительный Собор» не был украинским, а также пожаловался на Епифания.