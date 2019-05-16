ПЦУ опубликовала доказательства роспуска раскольничьей церкви Филарета

Несмотря на самороспуск Украинской православной церкви Киевского патриархата, ранее возглавлявший ее митрополит Филарет продолжает вести деятельность от лица этой церкви, что противоречит уставным документам новосозданной Православной церкви Украины, сообщается на сайте ПЦУ.

ПЦУ опубликовала постановление поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года о самороспуске. Филарет, еще четыре митрополита, включая нынешнего предстоятель ПЦУ Епифания, а также ряд других иерархов подписали документ о роспуске. УПЦ КП присоединили к так называемой новой церкви Украины на «объединительном соборе».

«Таким образом, утром 15 декабря 2018 года по решению собственного поместного собора УПЦ КП прекратила свою отдельную деятельность, а вся ее полнота вошла в состав Православной церкви Украины», – приводит ТАСС заявление ПЦУ.

Однако на прошлой неделе Филарет начал утверждать, что УПЦ КП по-прежнему существует, а он является ее патриархом. Митрополит продолжает использовать официальные бланки, выдает ордена и медали, а также публикует распоряжения от лица Киевского патриархата, требуя от епископов и священников ПЦУ их выполнения.

Отмечается, что УПЦ КП продолжает числиться в реестре украинского Минюста.

Ранее Филарет раскритиковал название Православная церковь Украины для поместной церкви.

Напомним, Филарет отказался считать «объединительный собор» украинским, а также заявил, что объединение украинского православия пошло по пути неправды. Он заявил, что УПЦ КП еще существует, а себя объявил действующим иерархом. Митрополит обвинил главу ПЦУ в отказе от договоренностей «объединительного собора» и устроил бунт против церковного проекта президента Украины Петра Порошенко.