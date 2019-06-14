Филарета могут отлучить от церкви во второй раз

Глава раскольнической неканонической церковной структуры Филарет может быть отлучен от церкви во второй раз, об этом сообщила пресс-служба так называемой православной церкви Украины (ПЦУ).

В ПЦУ прокомментировали объявление Филаретом провести 20 июня собор своего Киевского патриархата, который должен был быть распущен в декабре 2018 года, передает ТАСС.

«Филарет не имеет права единолично созывать «поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата(УПЦ КП)» ни по уставу ПЦУ, ни даже по утратившему силу уставу УПЦ КП», – подчеркнули в ПЦУ.

Созыв собора там назвали «самовольным и неуставным», и отметили, что это означает «церковное разделение и отделение организаторов» от ПЦУ «со всеми каноническими и юридическими последствиями».

ПЦУ призвала иерархов отказаться от участия в этом соборе.

Ранее сообщалось, что Филарет обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в давлении иерархов при выборе главы ПЦУ и попытке их подкупа.

Глава ПЦУ Епифаний Думенко заявил, что между ним и Филаретом Денисенко произошел конфликт. После этого Константинопольский патриарх Варфоломей признал, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал.