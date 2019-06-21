Зеленский рискует остаться бессильным президентом

До голосования за новых депутатов Верховной рады остался всего месяц. Его досрочное проведение принципиально важно для президента Зеленского, переживающего «медовый месяц» в отношениях с избирателями. Но есть ли у главы государства шансы повторить свой успех на парламентских выборах, от которых полностью зависит его политическая дееспособность?

У президента Зеленского не было иного пути, кроме как разогнать Раду.

Во-первых, нынешний ее состав, избранный в разгар войны и до того момента, пока евроинтеграция не зашла в естественный тупик, не соответствует задачам, стоящим перед страной пять лет спустя.

Во-вторых, депутатский корпус оказался неспособен к взаимодействию с иным президентом, помимо Порошенко, и все предложения Зеленского были им отвергнуты (включая, например, проект закона об импичменте президента).

В-третьих, главный запрос избирателей сейчас – максимально возможная замена политического класса. Согласно соцопросам, 88% избирателей поддерживают решение президента о роспуске парламента, а против выступают только 8%. Кампания, направленная на срыв досрочных выборов, привела только к росту поддержки Зеленского и его партии. Проиграв президентские выборы, Петр Порошенко также проиграл и поствыборный этап борьбы.

Другое дело, что пропрезидентская партия «Слуга народа» к выборам совершенно не готова. Кто же их выиграет и в итоге сформирует правительство?

Народ за Зеленского

Конституционные нормы подразумевают пропорциональную избирательную систему, но в прошлом Рада не смогла вернуть предусматривающий ее закон, действовавший на выборах 2006 и 2007 годов. Вот и сейчас она отказалась принять предложенный президентом проект. Поэтому, хотя большинство депутатов на словах выступают за пропорционалку, действовать будет смешанный закон, по которому половина депутатов избираются в одномандатных округах.

На выборах 2014 года по этой системе формально победил блок Петра Порошенко, получивший большинство мест за счет одномандатников. Перед «Слугой народа» стоит задача получить как можно больше мест по обеим системам – высокий уровень поддержки позволяет рассчитывать на формирование однопартийного большинства (впервые с момента принятия конституции в редакции 2004 года).

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



По данным исследований социологической группы «Рейтинг», проведенных 6–9 июня среди двух тысяч респондентов и 9–12 июня среди двух с половиной тысяч, за пропрезидентскую партию намерены проголосовать около 47,5% активных (то есть намеревающихся участвовать в выборах и определившихся со своими симпатиями) избирателей. По данным исследования «Социса», проведенного 29 мая – 6 июня, рейтинг «СН» достигает 51%. Если этот рейтинг удастся сохранить, то реальный результат составит порядка 60%.

На втором месте – «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука с 10–11%. «Европейская солидарность» Петра Порошенко между двумя исследованиями обвалилась с 8% до 5%. Судя по всему, ее голоса перетекли партии Святослава Вакарчука «Голос», скакнувшей с 6% до 8%. За «Батькивщину» Юлии Тимошенко собираются голосовать 7% (по «Соцису» у партии почти 9%). «Сила и честь» Игоря Смешко осталась на шестом месте с 4% («Социс» дает 5%).

Таким образом, в Раду проходит пять–шесть партий. Но в последнее время заинтересованность СМИ вызвали еще два проекта, чьи перспективы в социологии отражены не были.

В первую очередь это «Оппозиционный блок», объединившийся с «партией мэров» «Доверяй делам». Этот проект производит много шума, а его кандидат на президентских выборах Александр Вилкул провел красивую избирательную кампанию. Объединение привело к двукратному росту, но это всего 2%, в то время как для прохождения в Раду нужны 5%.

Объединившиеся националисты во главе со «Свободой» находятся в том же положении – двукратный рост и никаких надежд достичь 5%.

Таким образом результат «Слуги народа» будет зависеть от одномандатников. По спискам в Раду пройдет порядка 130 человек, а большинство – это 226. Тут-то и кроется проблема.

Отряд с предателями

У «Слуги народа» нет кадрового резерва, чтобы бросить людей в одномандатные округа, но есть желание ни с кем не договариваться о сотрудничестве. Прежде всего – с Игорем Коломойским (кстати, он это оценил и уже переориентировался на поддержку «Доверяй делам»).

Поэтому в партии пошли совершенно удивительным путем, буквально набрав кандидатов по объявлениям (для этого был создан специальный сайт). Формальные основания: желание присоединиться к команде, отсутствие политического прошлого, способность профинансировать свою кампанию (последнее, судя по всему, считается необязательным – многие перспективные кандидаты явно несамодостаточны в финансовом плане).

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Подавляющее большинство кандидатов от «Слуги народа» малоизвестны в их округах. Есть, правда, и исключения: популярный блогер Максим Бужанский, комики Сергей Сивохо и Юрий Корявченков, журналист Александр Дубинский. Но в основном люди Зеленского могут рассчитывать только на те голоса, которые им даст сама принадлежность к президентской партии (и то – если они донесут эту информацию до избирателей).

При этом есть информация, что некоторые ставленники команды Зеленского получили щедрые подношения от местных элит для того, чтобы не путались под ногами у кандидатов, представляющих интересы этих самых элит.

В общем, получить 90–100 мест на мажоритарке для партии Зеленского будет очень сложно, даже если в полной мере сработает спрос на новые лица. В конечном итоге результат выборов для «Слуги народа» может быть следующим:

Либо формирование однопартийного большинства с привлечением мажоритарщиков-самовыдвиженцев. Либо формирование двухпартийного большинства (с любой партией).

В любом из этих случаев Владимир Зеленский не получает большинства, ориентированного непосредственно на него. Да, возможно, что влияние олигархов в этом новом большинстве будет не столь уж велико (люди, связанные с Коломойским, в действительности от него независимы). Но там будет много представителей «гражданского общества», критически зависимых от благосклонности посольства США, а те самые «набранные по объявлениям» мажоритарщики могут быть подкуплены.

С этого момента Зеленский окажется в тупике – ему надо будет реализовывать свои предвыборные обещания, но инструмента для этой реализации у него не будет. В парламенте будет большинство на основе (или состоящее из) «Слуги народа», но дефрагментированное на группы влияния. Что ему делать в такой ситуации?

С политической точки зрения напрашивается организация системы по типу японской во времена безусловного лидерства ЛДПЯ (так называемая полуторапартийная система). Она подразумевает второй уровень управления – через фракции в правящей партии и их сотрудничество с фракциями других партий.

С точки зрения институционной логичнее было бы перейти к двухпалатному парламенту и наладить отношения с региональными элитами, вплоть до федерализации (кажется, правление Порошенко приучило их к тому, что федерализация – это не больно).

Это, впрочем, рациональный вариант. Более реален вариант другой – Зеленский, как человек авторитарного типа, постарается ослабить роль парламента, организовав прямую связь с обществом и передав часть полномочий референдуму, минуя элиты и формальные институты. Как далеко может завести его этот путь – один бог знает.

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