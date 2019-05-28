Новых политиков Украины наймут по объявлению

Зеленский наконец придумал, как ему за несколько недель сформировать будущую партию власти. Партия «Слуга народа» кинула клич в интернете – подать заявку в члены парламента сможет любой желающий. Народ все равно готов голосовать за любых «людей Зеленского». Но проблема в том, что своих людей у Зеленского нет. Кто же окажется в предвыборных списках и не будут ли это опять слуги олигархов?

Дмитрий Разумков – недавний глава предвыборного штаба Зеленского и главный идеолог его кампании, в понедельник был избран лидером партии «Слуга народа». «Все прекрасно понимают – по состоянию на сегодня... у президента пока еще мало механизмов для реализации всех тех задач, которые были ему поставлены украинским обществом во время избирательной кампании», – признал Разумков, которого цитировал УНИАН.

Выборы, как известно, назначены на 21 июля, а команды, которая готова была бы занять кресла в Раде, у «Слуги народа» нет. Да и вообще партии как организации – нет.

Зато партия раскрыла секрет: как она успеет менее чем за пару месяцев до голосования сформировать список тех, кто будет реализовывать задачи, поставленные Зеленским.

Из партийного штаба звучат заявления в духе «модного» сейчас популизма. Глава «цифрового направления» партии Михаил Федоров заявил: «Каждый кандидат сможет подать заявку на сайте и заполнить расширенную анкету, представить концепцию законопроектов» (цитирует ТАСС).

По словам Федорова, о конкурсе партия объявит 29-30 мая. Все кандидаты будут отобраны с помощью международных кадровых агентств, пройдут несколько этапов отбора, заверил он. Окончательный список кандидатов партия объявит к середине июля.

Разумков, в свою очередь, подчеркнул: подбор кандидатов будет прозрачным, никаких попыток договориться за деньги быть не должно. «Партия «Слуга народа» по тому пути, протоптанному старыми политическими силами, не пойдет», – заверил новый лидер партии.

«Свою задачу этот метод, безусловно, выполнит – если иметь в виду замыливание глаз населения», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Украинского центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По его мнению, «если чьего наплыва и стоит ожидать в первую очередь, так это городских сумасшедших».

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«Нам говорят: поскольку с каждым мы не можем провести собеседование, то сначала мы пороемся в интернете, посмотрим, не написана ли про каждого из вас там какая-нибудь гадость. А потом системщики отберут тех людей, с которыми будут проводить собеседование, – отмечает Ищенко. – Но в интернете про всех есть гадости, и про самого Зеленского тоже. Это делается исключительно для того, чтобы рассказать населению: «Мы передовые, привлекаем новые лица. При помощи международных кадровых агентств, интернета и пары системных администраторов подберем вам новых политиков».

Тем методом, о котором нам рассказали, они свою партию будут формировать 20 лет, полагает эксперт. На деле же, понятно, что «изберут тех, кто может пройти, и желательно еще тех, кто сможет самостоятельно оплатить свою избирательную кампанию», подчеркивает Ищенко. «На Украине те люди, которые реально могут победить в «мажоритарке», известны наперечет. Их 600-700 на всю страну. И среди них, скорее всего, и будут подбирать новый кадровый состав, – указывает собеседник. – Но кое-где смогут засветить новые лица».

Правда, глава «цифрового направления» Федоров оговорился, что речь идет только о кандидатах по мажоритарным округам. Остается непонятным, где и как Зеленский насобирает достойных людей в партийную часть списка? Не исключено, что он вынужден будет все же нарушить свои предвыборные обещания и набрать часть перебежчиков из нынешней Верховной рады.

«Говорить о том, что партия формируется впопыхах – значит довольно мягко обрисовать масштаб катастрофы»,

– сказал газете ВЗГЛЯД директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

«Это напоминает анекдот: Владимир Александрович, у меня для вас две новости – хорошая и плохая. Хорошая – ваша партия получит большинство в парламенте, плохая – это будет не ваша партия, а партия Голобородько», – иронизирует Стоякин.

В нормальной ситуации существует партийная структура, которая занимается предварительным отбором людей на местах. Поскольку эта система не работает, работать будут те люди, у которых есть доступ к Зеленскому. «И начнется, заходит к нему Игорь Валерьевич (Коломойский), заносит свой список. Заходит к нему Ринат Леонидович (Ахметов), заносит свой, потом зайдет кто-то из посольства США со списком» – поделился Стоякин с газетой ВЗГЛЯД.

С одной стороны, эксперты (например, киевский политолог Владимир Фесенко) полагают: люди Зеленского одержат победу в большинстве мажоритарных округов. Народ устал от прежней элиты и готов голосовать за любого, на кого Зеленский укажет пальцем.

С другой стороны, возникает вопрос: кто такие эти «люди Зеленского»? Проблема в том, что президент не имеет возможности контролировать процесс формирования партийного списка, подчеркивает Стоякин.

У Зеленского недостаточно своих людей даже для того, чтобы контролировать исполнительную власть, не говоря уже о парламенте, считает эксперт.

В результате, по результатам опросов, «Слуга народа» уже сейчас берет однопартийное большинство в Верховной раде, большинства именно преданных Зеленскому людей там не будет, прогнозирует Стоякин. По его мнению, очень скоро «президентская» фракция окажется в глухой оппозиции президенту, прогнозирует украинский эксперт.

Новый логотип партии «Слуга народа»

(фото: t.me/PresidentZelenski)

«Из кого партия будет состоять, народ не увидит. Очень редкий и продвинутый избиратель смотрит дальше первой пятерки. Чаще всего и на первую пятерку не смотрят, а смотрят на лидера партии. Поскольку де-факто лидер Зеленский, будут смотреть на его действия. За эти два месяца он не успеет наломать дров, поэтому голосование будет нормальным, а дальше – посмотрим. Все будет зависеть от отношений Зеленского и фракции, если они разругаются, то люди разочаруются в обоих», – резюмировал Стоякин.

Тем временем у партии в понедельник появился логотип – черный человек в деловом костюме, на велосипеде и с гетманской булавой в руках. Это не кто иной, как тот же главный герой сериала «Слуга народа» – учитель Василий Голобородько. Как известно, и сама партия была зарегистрирована еще в 2017 году после шумного успеха одноименного сериала.

«Если на этот логотип уже создают мемы, то значит он удачен. Но по большому счету он говорит о том, что «президентом является Голобородько», – иронизирует в комментарии газете ВЗГЛЯД депутат действующей Рады, первый зампред фракции «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

«Понятно, что проект «Слуга народа» будет опираться на рейтинг Зеленского. Рейтинг его сегодня высокий, все опросы показывают большие цифры; при этом понятно, что рейтинг лидера всегда выше рейтинга его партии. И дальше также будет все зависеть от рейтинга Зеленского, от того, что он будет говорить и делать», – заметил депутат.

Штаб «Слуги народа» подтвердил в понедельник, что рассчитывает взять большинство мандатов в будущей Верховной раде, не вступая в коалицию с другими партиями. Соцопросы пока благоприятны для «Слуги». За партию, о которой почти ничего неизвестно (слава Богу, хотя бы назвали уже идеологию – это будет либертарианство), готовы проголосовать около 40% участников сравнительно недавнего соцопроса. Исследование было проведено 15-19 мая центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко.

При этом у партии еще нет утвержденной программы. Единственное, о чем Разумков сказал в комментарии каналу «112 Украина» – программу утвердит съезд 8 июня, и она «будет соответствовать всем тезисам», с которыми Зеленский шел в президенты. Если учесть, что «тезисы Зеленского» отличались невнятностью, то же, похоже, можно будет сказать и о партийной программе.