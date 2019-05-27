Партия «Слуга народа» представила свой логотип

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» представила свой логотип.

На изображении представлена фигура велосипедиста, расположенная на белом фоне. Велосипедом управляет человек в официальном костюме, в руках он держит булаву, передает «Страна».

Также там присутствует еще один элемент – символ, похожий на колесо или октаграмму (восьмилучевую звезду). Рядом расположена надпись «СЛУГА НАРОДА».

По словам внештатного советника президента Украины Михаила Федорова, в настоящее время команда дорабатывает стиль логотипа.

«Мы вводим такое понятие, как «участник партии» – это быть волонтером, наблюдателем на выборах», – отметил Федоров.

Ранее стало известно, что партию «Слуга народа» возглавил советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков. Накануне партия объявила, что выбрала в качестве своей идеологии либертарианство.

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