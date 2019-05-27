Стал известен лидер партии «Слуга народа»

Партию «Слуга народа» возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

«Недавно состоялся съезд, произошли перестановки. Я избран главой партии», – цитирует Разумкова ТАСС.

Ранее эту должность занимал Иван Баканов, первый зампредседателя cлужбы безопасности Украины.

Накануне сообщалось, что партия Зеленского «Слуга народа» стала лидером электоральных симпатий украинцев, набрав по результатам общественного мнения 39,3% поддержки.

Напомним, во время своей инаугурации президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах в парламент 21 июля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД