Партия Зеленского стала лидером электоральных симпатий украинцев

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» является лидером парламентской гонки, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко.

В случае, если бы голосование на выборах в Верховную раду проходило в ближайшее воскресенье, в Раду прошли партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», Блок Петра Порошенко «Солидарность» и партия «Батькивщина», передает ТАСС.

При этом «Слуга народа» получила поддержку 39,3% из всех опрошенных, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 11%, «Блок Петра Порошенко» имеет менее 10% поддержки, очень близка к нему партия Юлии Тимошенко «Батькивщина».

Пятипроцентный барьер на выборах в Верховную раду Украины преодолевают также партия «Сила и честь» экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко и партия «Гражданская позиция» экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

Напомним, во время своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля. Большинство украинцев поддержали решение нового президента о роспуске Рады.

В четверг указ о роспуске Рады и проведении внеочередных парламентских выборов 21 июля вступил в силу.

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