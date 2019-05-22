Большинство украинцев поддержали желание Зеленского распустить Раду

Решение Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов поддержали более 70% граждан Украины.

«Более 70% респондентов поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов Рады», – сказано в отчете по итогам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», сообщает ТАСС.

Самый высокий уровень (более 80%) поддержки роспуска парламента был отмечен на юге и востоке страны, в других регионах это предложение одобряет не менее 60% опрошенных.

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Кроме того, 58% респондентов сообщили, что на внеочередных выборах будут искать альтернативу среди новых партий, а 26% планируют проголосовать за политические силы, представленные в этой Раде.

Уточняется, что опрос проводился с 16 по 21 мая, в нем приняли участие около 3 тыс. украинцев.

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, где он объявил о роспуске Рады и подписал соответствующий указ. Также была назначена дата досрочных выборов в Верховную раду, они пройдут 21 или 28 июля.

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