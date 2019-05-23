Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении внеочередных парламентских выборов 21 июля опубликован в официальной прессе и вступил в силу.

Указ опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер», передает РИА «Новости».

«Постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной рады Украины VIII созыва (...) Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года», – говорится в тексте документа.

Согласно указу, кабинету министров Украины поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Напомним, во время своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля. Председатель Рады Андрей Парубий заявил, что Зеленский нарушает конституцию Украины, и пригрозил конституционным кризисом на Украине.

В свою очередь Верховная рада отказалась вносить в повестку дня предложенный президентом законопроект о выборах, отменяющий мажоритарную систему и понижающий проходной барьер для партий с 5% до 3%. В штабе Зеленского прокомментировали отказ Рады.

При этом большинство украинцев поддержали решение нового президента о роспуске Рады.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД