Рада отказалась рассматривать предложенный Зеленским законопроект

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НОВОСТЬ ЧАСА:В аварии автобуса с россиянами в Италии погиб человек
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Китай приготовил США редкоземельный удар
Зачем Трамп признался в кибервторжении в Россию
Начнет ли Россия вслед за Молдавией торговать паспортами
Как довести главу Пентагона до самоубийства
«Суперджет» сгорел при посадке
Является ли Россия империей
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сколько ни называй население РФ нацией, сколько ни тверди о создании общероссийской гражданской политической нации «россиян», а логика подсказывает, что все это не совсем так. Даже интуиция – и та кричит: а как же русский народ? Подробности...
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Блеск и нищета Первой Оранжевой
Владимир Можегов, публицист
Революции часто начинаются из ничего, но приводят к более чем серьезным последствиям, разрушая жизненный уклад, страны и целые цивилизации. В эти майские дни нелишне вспомнить, с чего начались все революции второй половины ХХ века. Подробности...
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Перебои с хамоном не надо сравнивать с концлагерем
Алексей Алешковский, сценарист
Если исходить из системы ценностей, в которой главенствуют права и свободы человека, то нынешний режим является самым либеральным в истории России. Тем не менее, мы регулярно слышим, что «живем в концлагере». Подробности...
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Как нанайцы били Гитлера
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Зеленский стал шестым президентом Украины
Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил РадуПодробности...
Умерла самая сердитая кошка интернета
Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус ТардарПодробности...
Россия отмечает День Победы
В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменитьПодробности...
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