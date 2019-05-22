Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады

Лидер «Радикальной партии» и одноименной фракции в Верховной раде Олег Ляшко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в стремлении захватить власть и нарушении конституции Украины, объявив сбор подписей против роспуска парламента.

Лидер Радикальной партии обвинил Зеленского «в стремлении захватить власть в стране». Он также предупредил, что, по его мнению, Украина оказалась в одном шаге от «реванша регионалов» (партии Януковича), но его команда готова к досрочным выборам и пойдет на них.

«Указ Зеленского о роспуске парламента – неконституционный, противозаконный и своевольный. Зеленский делает, как (экс-президент Виктор) Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей КС (Конституционного суда) изменил конституцию», – написал Ляшко в Facebook.

В связи с этим Ляшко объявил сбор подписей под обращением в Конституционный суд, чтобы признать незаконным указ президента Украины о роспуске Верховной рады.

Ранее Ляшко заявил, что «конституционных оснований для роспуска Рады нет», но депутаты согласились на досрочные выборы, «потому что этого ожидает общество».

В понедельник в ходе инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады. В ответ председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Зеленский нарушает конституцию Украины.