Спикер Рады начал переговоры с главами фракций о роспуске парламента

Руководители фракций Верховной рады проводят совещание в кабинете спикера Андрея Парубия, обсуждается заявление президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, сообщают украинские СМИ.

Утверждается, что руководители всех фракций находятся в кабинете Парубия, обсуждают роспуск парламента. Неизвестно, как долго продлится это обсуждение, сообщает «Укринформ».

Глава Радикальной партии Олег Ляшко между тем сообщил в своем Facebook, что Зеленский пригласил фракции Верховной рады 21 мая на консультации о роспуске парламента.

«Конституционных оснований для роспуска Рады нет. Это чисто политическое решение. Но мы идем на досрочные выборы, потому что этого ожидает общество. Однако чтобы украинцы опять не были обмануты, надо немедленно изменить избирательный закон, отменив мажоритарку как главный источник политической коррупции», – написал Ляшко.

В понедельник в ходе инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.

Российские журналисты, политологи, блогеры и медиаэксперты активно комментируют вступление Зеленского в должность президента Украины.

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