Спикер Рады пригрозил конституционным кризисом на Украине

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ нового президента страны Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.

Парубий заявил, открывая внеочередное заседание Рады, что «указ о роспуске парламента противоречит действующей конституции», передает РИА «Новости».

По его мнению, указ Зеленского – это «не только неуважение конституции, это заводит воюющую страну в конституционный кризис».

Он отметил, что не способен остановить действие указа президента, но суд может определить соответствие указа конституции.

Отметим, что ранее в Парубий в ответ на соответствующий комментарий в соцсети Facebook указал, что решение Зеленского о роспуске парламента будет обжаловано в Конституционном суде.

Отметим, что внеочередное заседание Верховной рады началось в среду при отсутствии кворума, передает ТАСС.

«Согласно действующему закону, сессия может начаться и без регистрации 226 парламентариев. Поэтому нет смысла не регистрироваться, я все равно начну сессию», – сказал Парубий после двух попыток зарегистрировать кворум.

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Ранее Парубий заявил, что ему становится «грустно и тревожно» из-за «грубого нарушения конституции», с которого начинается президентство Зеленского. «Плохой знак», – написал он в Facebook.

Напомним, Зеленский объявил о роспуске парламента. Досрочные выборы назначены на 21 июля.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что «конституционных оснований для роспуска Рады нет», но депутаты согласились на досрочные выборы, «потому что этого ожидает общество».

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