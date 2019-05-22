Парубий обвинил Зеленского в нарушении конституции Украины

Новый украинский президент Владимир Зеленский нарушает конституцию Украины, заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

Парубий заявил, что ему «грустно и тревожно» из-за «грубого нарушения конституции», с которого начинается президентство Зеленского.

«Плохой знак», – заявил Парубий в Facebook.

Зеленский в понедельник на инаугурации объявил о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля. На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

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