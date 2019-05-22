В штабе Зеленского отреагировали на отказ Рады рассмотреть законопроект о выборах

Верховная рада Украины пока не доверяет президенту страны Владимиру Зеленскому, заявили в команде главы государства, комментируя отказ парламента включить в повестку дня рассмотрение законопроектов о выборах, предложенных президентом.

«Сегодня [депутаты] показали, какое есть доверие и понимание между президентом и Верховной радой, но я надеюсь, что еще есть время, чтобы мы попробовали заставить Верховную раду поработать и предложить новое качество политики. Я надеюсь, что будут еще проведены какие-то дополнительные консультации или переговоры, но сегодня мы стали свидетелями того, что пока, к большому сожалению, разговор не удается», – сказал представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук, передает ТАСС.

Как заявил Стефанчук, законопроекты президента отражали тот компромисс, который был достигнут накануне в ходе консультаций Зеленского с главами фракций и депутатских групп парламента, однако в парламенте решили эти договоренности нарушить.

«Вчера во время общения был достигнут именно такой компромисс, но компромисс не соблюден», – отметил представитель президента.

«Это свидетельствует о политическом кризисе, который есть в стране, и о уровне недоверия к тем органам, которые есть», – заключил Стефанчук.

Верховная рада отказалась вносить в повестку дня предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о выборах, отменяющий мажоритарную систему и понижающий проходной барьер для партий с 5% до 3%.

В понедельник в ходе инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады. В ответ председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Зеленский нарушает конституцию Украины, и пригрозил конституционным кризисом на Украине.

В то же время лидер Радикальной партии и одноименной фракции в Верховной раде Олег Ляшко объявил сбор подписей против роспуска парламента.