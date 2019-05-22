Партия Зеленского объявила о своей идеологии

Украинская партия «Слуга народа», которая впервые примет участие в парламентских выборах, выбрала в качестве своей идеологии либертарианство, сказал советник главы государства Владимира Зеленского и его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук.

«В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства. Мы с этого начали формировать наши с ним (Зеленским – прим. ВЗГЛЯД) отношения: либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями», – заявил Стефанчук.

Он рассказал, что «основная миссия (партии) – сломать систему и предложить новую модель экономики, где государство становится сервисом, предлагает иное качество предоставляемых услуг, запускает частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы, куда придет инвестор и получит гарантии, рабочие места», пишет «Интерфакс».

Также, по его словам, на Украине стоит прийти к диджитализации: с помощью IT-технологий он предлагает заменить неработающую систему петиций «реальным влиянием народного вето». Стефанчук уверен, что «для этого достаточно каждую бабушку в селе обеспечить смартфонами». Он считает, что сделать это за счет государственного бюджета выгоднее, чем проводить «бумажные процедуры голосования, существующие по методичкам XVIII века».

На вопрос о шансах давно находящихся в политике людей попасть в списки партии «Слуга народа», Стефанчук сказал, что Зеленский с самого начала планировал использовать следующий принцип: «лучше кому-то дать первый шанс, чем восьмой шанс – политическим трупам».

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил Зеленского в нарушении конституции страны и заявил, что его партия будет участвовать в выборах и обязательно победит.