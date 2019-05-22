Порошенко обвинил Зеленского в нарушении конституции

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил нового главу государства Владимира Зеленского в нарушении конституции в связи с решением распустить Верховную раду.

«На сегодняшний день, к сожалению, мы видим, что конституция не была соблюдена. На сегодняшний день мы видим, что начала деятельность эта команда (Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) с нарушения конституции. Это точно не может не вызывать беспокойство», – заявил Порошенко.

По его словам, президент не может распускать парламент тогда, когда пожелает. Порошенко добавил, что глава государства должен это делать лишь тогда, когда возникнут соответствующие основания, передает РИА «Новости».

Бывший украинский президент подчеркнул, что желание лидера Украины иметь большинство в Раде является природным.

«Каждый настоящий политик в любое время должен быть готов к выборам. Моя команда готова к выборам. Моя команда будет участвовать в выборах, и моя команда победит в выборах», – уверен Порошенко.

Выборы в украинский парламент должны были состояться в октябре 2019 года. Во время своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля. В ответ председатель Рады Андрей Парубий заявил, что Зеленский нарушает конституцию Украины, и пригрозил конституционным кризисом на Украине.

Верховная рада отказалась вносить в повестку дня предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о выборах, отменяющий мажоритарную систему и понижающий проходной барьер для партий с 5% до 3%. В штабе Зеленского прокомментировали отказ Рады.

При этом большинство украинцев поддержали решение нового президента о роспуске Верховной рады.